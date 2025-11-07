Pemprov DKI Segera Bongkar Tiang Monorel yang Mangkrak di Rasuna-Senayan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan segera membongkar tiang monorel yang berdiri di Rasuna Said dan Senayan dalam waktu dekat.

Hal itu dikatakan Pramono untuk merespons pembongkaran tiang tersebut yang dijanjikan beberapa waktu lalu.

“(Pembongkaran) tiang minggu ketiga Januari mulai,” ucap Pramono di Kemang, Jakarta Selatan, pada Senin (5/1).

Dia menegaskan sebagai penanggungjawab tiang monorel itu, PT Adhi Karya tidak memenuhi tanggung jawab untuk membongkar.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengambil alih untuk merobohkan tiang-tiang besar tersebut.

“Ya, karena kami sudah mengeluarkan surat, sudah kami kasih batas waktu satu bulan. Kalau tidak bisa mereka melakukan, kami akan melakukan sendiri,” kata dia.

Meski begitu, Politikus PDI Perjuangan itu tidak menyebutkan berapa jumlah anggaran untuk pembongkaran tiang monorel.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah berkirim surat kepada PT Adhi Karya Tbk untuk membongkar tiang monorel. Tiang monorel itu sudah mangkrak lebih dari 20 tahun.