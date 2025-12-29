Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemprov DKI Siapkan QRIS Saat Malam Tahun Baru untuk Warga Berdonasi, Ini Lokasinya

Senin, 29 Desember 2025 – 09:07 WIB
Ilustrasi, malam Tahun Baru. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim atau Chico mengatakan masyarakat Jakarta bisa turut berdonasi untuk korban bencana banjir Sumatra dan wilayah lain.

Donasi itu merupakan salah satu cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk merayakan tahun baru 2026 dengan membantu korban bencana.

Chico menjelaskan bahwa bagi masyarakat dan pengunjung event yang ingin berdonasi, bisa megakses donasi melalui sistem QRIS Dari Jakarta Untuk Indonesia

“QRIS tersebut secara digital melalui akun Instagram resmi @baznasbazisdkijakata, tetapi juga secara fisik pada saat event di lapangan,” ungkap Chico dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (29/12).

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Parekraf menempatkan kode QR donasi di berbagai titik strategis pusat keramaian event.

Hal itu dilakukan agar masyarakat dapat berdonasi dengan cepat, aman, dan nyaman sambil menikmati suasana kota

“QR akan dipasang di event-event Malam Tahun Baru 2026,” tuturnya.

Adapun lokasi QRIS sebagai berikut:

