Pemprov Jabar Bangun Sekolah Maung dengan 6 Jurusan

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah merancang sekolah khusus dengan model kejuruan mirip SMK.

Sekolah ini diberi nama Sekolah Maung (Manusia Unggul) yang rencananya mulai beroperasi pada 2027.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman membenarkan soal rencana membuat Sekolah Maung.

Kata dia, rencana ini masih dalam tahap perancangan dan terus berproses di 2026 ini.

"Betul (Sekolah Maung) jadi Pak Gubernur sudah menyampaikan, ini kan sedang elaborasi ya detailnya. Paling tidak kebijakan makronya kan teman-teman sudah tahu sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur," kata Herman di Bandung, Selasa (13/1/2026).

Dinas Pendidikan pun sudah membocorkan beberapa rencana sekolah khusus ini melalui akun Instagram, yang mana nantinya terdapat enam jurusan strategis yaitu, teknologi informasi, otomotif, kelautan, pertanian, elektro, olahraga.

Herman memastikan, hal itu nantinya akan dibahas lebih mendalam dan dikaji untuk persoalan teknisnya nanti seperti apa.

"Mikronya ini sedang kami elaborasi dengan dinas pendidikan. Intinya kan kami ingin menghasilkan anak-anak yang punya standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan hari ini ke depan. Baik di dunia industri, maupun di pertanian dan lain sebagainya, kebutuhan pasarlah," tuturnya.