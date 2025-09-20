Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pemprov Jabar Ikut Tanggung Jawab Insiden Keracunan Massal Paket MBG di Garut

Sabtu, 20 September 2025 – 07:00 WIB
Pemprov Jabar Ikut Tanggung Jawab Insiden Keracunan Massal Paket MBG di Garut - JPNN.COM
Ilustrasi keracunan makanan. Ilustrator: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengaku ikut bertanggung jawab ihwal insiden keracunan massal yang dialami ratusan pelajar di Kabupaten Garut.

Para pelajar itu keracunan diduga setelah menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (16/9/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pemerintah kabupaten/kota untuk mencari penyebab keracunan ini.

Baca Juga:

Dalam koordinasi yang digelar siang tadi Pemprov Jabar bersama pihak terkait mengevaluasi mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi paket MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah lalu para pelajar.

Ia mengungkapkan, dugaan keracunan ratusan pelajar seusai menyantap MBG ini tentunya menjadi bahan evaluasi.

Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat bersama pihak terkait segera memitigasi penyebab dugaan keracunan ratusan pelajar seusai menyantap MBG.

Baca Juga:

"Jadi, agar ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa di Jawa Barat,” kata Herman di Bandung, Jumat (19/9).

Herman menambahkan, meski penanggung jawab utama program MBG adalah BGN, tetapi Pemprov Jabar tetap memiliki peranan dalam pelaksanaannya. Sebab, program MBG ini menyasar seluruh masyarakat, termasuk warga Jawa Barat.

Pemprov Jawa Barat mengaku ikut bertanggung jawab ihwal insiden keracunan massal yang dialami ratusan pelajar di Kabupaten Garut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jabar  mbg  keracunan  Garut 
BERITA PEMPROV JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp