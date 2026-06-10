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JPNN.com - Daerah

Pemprov Jabar Perpanjang Jadwal Pengisian Data PCMB, Ini Sebabnya

Rabu, 10 Juni 2026 – 12:22 WIB
Pemprov Jabar Perpanjang Jadwal Pengisian Data PCMB, Ini Sebabnya - JPNN.COM
Proses verifikasi PCMB di SMAN 4 Bandung, Jalan Gardujati, Kota Bandung, Senin (8/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemprov Jawa Barat memperpanjang waktu pengisian data Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) hingga Kamis (11/6/2026).

Keputusan tersebut diambil untuk memberikan kesempatan lebih lama bagi murid untuk mengikuti PCMB.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Purwanto, mengatakan hingga Selasa (9/6) malam, masih ada murid yang belum mengisi data PCMB.

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Oleh karena itu, dia mengimbau semua anak lulusan SMP dan MTs serta Paket B untuk mengikuti pemetaan calon murid baru melalui perpanjangan waktu hingga 11 Juni 2026 mulai pukul 23.59 WIB.

Pada tahap ini, murid memilih sekolah tujuan melalui jalur yang sudah disediakan.

"Dengan perpanjangan waktu ini, semakin banyak murid yang dapat mengikuti proses pemetaan dan memperoleh akses pendidikan jenjang menengah," kata Purwanto dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

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Setelah mengisi data PCMB, selanjutnya tahap pengumuman penerimaan siswa di sekolah tujuan akan dilaksanakan pada Sabtu (13/6) pukul 14.00.

Seusai pengumuman PCMB, murid yang belum diterima di sekolah mana pun jangan khawatir karena akan dilaksanakan SPMB tahap 1 dan 2. Murid bisa memilih sekolah yang memiliki kuota belum terisi.

Pemprov Jabar memperpanjang pengisian data PCMB hingga 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB, agar lebih banyak lulusan SMP dan MTs bisa memgikuti pemetaan.

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TAGS   PCMB  Pemprov Jawa Barat  Jawa Barat  Bandung 
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