Nasional - Sosial

Pemprov Jabar Tata Ulang Kawasan Gedung Sate, Gasibu hingga Jalan Diponegoro Disatukan

Minggu, 12 April 2026 – 13:41 WIB
Pagar menutup area Plaza depan Gedung Sate, menjelang penataan ulang kawasan oleh Pemprov Jawa Barat, Minggu (12/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bakal menata ulang kawasan Gedung Sate, dengan menjadikan Plaza depan Gedung Sate, koridor Jalan Diponegoro, hingga Lapangan Gasibu sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Tujuannya ialah untuk memperkuat fungsi Gedung Sate sebagai simbol pusat pemerintahan daerah.

Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Jabar, Winny Citra mengatakan, penataan Gedung Sate akan dilaksanakan pada 8 April hingga 6 Agustus 2026.

Baca Juga:

"Penataan kawasan dilakukan dengan mengembalikan poros Gedung Sate–Jalan Diponegoro–Lapangan Gasibu sebagai sumbu utama yang merepresentasikan identitas pemerintahan Provinsi Jawa Barat sekaligus menegaskan peran Gedung Sate sebagai pusat (center point) Jawa Barat," kata Winny dalam keterangannya, Minggu (12/4).

Adapun, lahan yang ditata meliputi 14.642 m², panjang koridor 97 m - 144.24 m.

Selain memperkuat simbol pemerintahan Jabar, kawasan terintegrasi ini diarahkan menjadi ruang publik yang mampu merepresentasikan nilai dan budaya Jawa Barat dalam satu kesatuan yang utuh.

Baca Juga:

Hal itu diwujudkan melalui penataan konsep desain kawasan, pedestrian/akses pejalan kaki, serta elemen ruang terbuka publik lainnya.

"Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mendorong integrasi antara halaman Gedung Sate dan Lapangan Gasibu guna menciptakan ruang terbuka publik yang nyaman, inklusif, dan ramah bagi pejalan kaki," ujarnya.

