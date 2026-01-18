Pemprov Jakarta Gelontorkan Duit Rp 31 Miliar untuk Modifikasi Cuaca pada 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 31 miliar untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka mengantisipasi hujan dengan intensitas tinggi.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohammad Yohan mengatakan, modifikasi cuaca itu dilakukan untuk mencegah banjir di kota metropolitan ini.

“Kita sudah kalkulasikan sepanjang tahun itu Rp 31 miliar," kata Mohammad Yohan dikutip Minggu (18/1).

Yohan menjelaskan, awalnyamodifikasi cuaca Jakarta hanya dialokasikan Rp 7 miliar. Namun ada penambahan yang sifatnya ridak terduga.

"Tapi berdasarkan rekomendasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada 2026 ada kecenderungan-kecenderungan seperti apa. Jadi ditambah lagi," katanya.

Yohan menjelaskan, penambahan anggaran itu dilakukan karena adanya rencana pelaksanaan OMC pada saat musim kemarau mendatang.

Berbeda dengan OMC saat musim hujan, nantinya OMC saat musim kemarau dilakukan agar hujan turun di atas tanah bukan di atas laut.

“Kami juga ada niatan nanti masuk musim kering, justru kita coba gugurkan awannya di daratan. Beda metodenya (dengan OMC saat musim hujan),” kata Yohan.