Pemprov Jakarta Punya 2 Lahan Makam Baru, Cek Lokasinya

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan membuka ribuan makam baru di lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di dua lokasi kawasan Jakarta Timur.

Namun, makam baru tersebut saat ini telah dijadikan rumah oleh warga setempat. Tetapi Pemprov akan melakukan relokasi warga ke Rusunawa.

"Setidaknya ada 1.950 petak makam baru yang akan dibuka usai penertiban ratusan rumah warga di lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur selesai," kata Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Siti Hasni, Minggu (23/11).

Berdasarkan data tercatat 280 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 517 jiwa kini tinggal di atas lahan TPU Kebon Nanas atau TPU Cipinang Besar Selatan dan TPU Kober Rawa Bunga.

"Untuk TPU Kober lebih kurang bisa menampung 450 petak makam baru. Untuk TPU Kebon Nanas bisa menampung kurang 1.500 petak makam," jelas Hasni.

Selain itu, makam pada TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga yang sudah tak digunakan atau jenazahnya sudah dipindah juga akan menjadi lahan makam baru.

Dia berharap pembukaan petak makam baru ini dapat mengatasi masalah krisis lahan makam di Jakarta, yang kini hanya tersedia sembilan TPU yang dapat melayani pemakaman baru.

Kemudian, 69 TPU yang tersebar di wilayah Jakarta sudah penuh atau tak bisa menampung jenazah baru, hanya melayani pemakaman dengan sistem tumpang jenazah.