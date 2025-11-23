Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemprov Jakarta Punya 2 Lahan Makam Baru, Cek Lokasinya

Minggu, 23 November 2025 – 11:30 WIB
Pemprov Jakarta Punya 2 Lahan Makam Baru, Cek Lokasinya - JPNN.COM
Ilustrasi Para Peziarah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Foto: ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan membuka ribuan makam baru di lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di dua lokasi kawasan Jakarta Timur.

Namun, makam baru tersebut saat ini telah dijadikan rumah oleh warga setempat. Tetapi Pemprov akan melakukan relokasi warga ke Rusunawa.

"Setidaknya ada 1.950 petak makam baru yang akan dibuka usai penertiban ratusan rumah warga di lahan TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur selesai," kata Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Siti Hasni, Minggu (23/11).

Baca Juga:

Berdasarkan data tercatat 280 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 517 jiwa kini tinggal di atas lahan TPU Kebon Nanas atau TPU Cipinang Besar Selatan dan TPU Kober Rawa Bunga.

"Untuk TPU Kober lebih kurang bisa menampung 450 petak makam baru. Untuk TPU Kebon Nanas bisa menampung kurang 1.500 petak makam," jelas Hasni.

Selain itu, makam pada TPU Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga yang sudah tak digunakan atau jenazahnya sudah dipindah juga akan menjadi lahan makam baru.

Baca Juga:

Dia berharap pembukaan petak makam baru ini dapat mengatasi masalah krisis lahan makam di Jakarta, yang kini hanya tersedia sembilan TPU yang dapat melayani pemakaman baru.

Kemudian, 69 TPU yang tersebar di wilayah Jakarta sudah penuh atau tak bisa menampung jenazah baru, hanya melayani pemakaman dengan sistem tumpang jenazah.

Pemprov Jakarta akan membuka ribuan makam baru di lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di dua lokasi kawasan Jakarta Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TPU  TPU Kebon Nanas  TPU Cipinang Besar Selatan  TPU Kober Rawa Bunga  Makam  Pemprov DKI 
BERITA TPU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp