Pemprov Jateng Fokus Mewujudkan Swasembada Pangan di 2026, Siapkan 14 Program Penunjang

jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) fokus mewujudkan swasembada pangan pada APBD Tahun 2026. Hal tersebut dilakukan untuk meneguhkan Provinsi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyampaikan pernyataan itu dapat Rapat Paripurna DPRD Jateng, Senin (24/11). Rapat Paripurna DPRD Jateng itu beragendakan Penjelasan Gubernur atas Raperda Rancangan APBD 2026 dan Nota Keuangannya.

"Dari program tersebut, struktur rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, yakni pendapatan daerah Rp 23,74 triliun, belanja daerah Rp 24,15 triliun, dan pembiayaan daerah Rp 414,5 miliar," kata Taj Yasin di Gedung Berlian Kota Semarang.

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, Pemprov Jateng akan melakukan berbagai upaya, antara lain, peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Kemudian, penguatan infrastruktur yang mendukung kontinuitas produksi pangan, serta penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan. Lebih lanjut Taj Yasin menambahkan Pemprov Jateng tetap memperhatikan keselarasan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan untuk 2026.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin saat Rapat Paripurna DPRD Jateng, Senin (24/11). Foto: Humas Pemprov Jateng.

14 Program Penunjang