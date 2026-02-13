Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemprov Jateng Genjot Perbaikan Jalan, Pastikan Sudah Mantap Menjelang Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Februari 2026 – 17:15 WIB
Pemprov Jateng Genjot Perbaikan Jalan, Pastikan Sudah Mantap Menjelang Mudik Lebaran 2026
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Jumat (13/2), meresmikan dan mengecek tiga preservasi ruas jalan di Jateng. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANGPemerintah Provinsi Jawa Tengah mengebut perbaikan jalan menjelang momen mudik Lebaran 2026. Selama tiga bulan terakhir ini, sudah sekitar 106 titik atau ruas jalan yang diperbaiki dan dibangun.

Ratusan titik tersebut tersebar di 35 kabupaten/kota, termasuk tiga preservasi ruas jalan yang dicek dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Jumat (13/2).

Adapun tiga ruas jalan itu meliputi Brigjend Sudiarto Semarang dengan panjang 3,2 kilometer, Semarang—Godong kurang lebih 2 kilometer, dan Weleri—Patean sepanjang 1,8 kilometer. Total anggaran preservasi tiga ruas jalan tersebut sekitar Rp 77 miliar.

"Untuk provinsi Jawa Tengah, periode triwulan terakhir kami mempunyai hampir 106 paket yang nilainya adalah Rp 676 miliar, dan ini sudah selesai," kata Gubernur Ahmad Luthfi.

Dia mengatakan bahwa preservasi tersebut tidak hanya untuk pemantapan kondisi jalan, tetapi juga akan menghubungkan lalu lintas perekonomian wilayah.

Pemprov Jateng Genjot Perbaikan Jalan, Pastikan Sudah Mantap Menjelang Mudik Lebaran 2026

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengecek perbaikan jalan. Foto: Humas Pemprov Jateng.

Terhitung hari ini pemantapan jalan provinsi sudah 94 persen. Namun, hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi beberapa pekan terakhir, mengakibatkan banyak jalan yang berlubang.

Pemprov Jateng menggenjot perbaikan jalan menjelang mudik Lebaran 2026. Pemprov memastikan jalanan sudah mantap untuk dilalui pada momen Lebaran 2026 nanti.

