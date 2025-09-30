Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Pemprov Jateng Kebut Perbaikan Jalan Hingga Akhir 2025

Selasa, 30 September 2025 – 17:06 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau preservasi jalan. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com - SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pihaknya bakal mengebut perbaikan infrastruktur jalan provinsi sampai akhir 2025.

Itu lantaran prioritas pembangunan tahun ini ialah infrastruktur.

"Jadi, 2025, prioritasnya infrastruktur, artinya infrastruktur jalan provinsi kami mantapkan," katanya saat meninjau preservasi ruas Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, Selasa (30/9).

Pemantapan jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah tersebut, menggunakan APBD 2025.

Setelah jalan provinsi mantap, maka dialokasikan pula untuk memperkuat jalan di kabupaten/kota, melalui dana transfer daerah kepada 35 kabupaten/kota.

Pihaknya juga sudah mengarahkan kepada bupati/wali kota di wilayahnya agar melakukan prioritas pembangunan jalan yang menghubungan pusat-pusat ekonomi dan swasembada pangan.

Walakin, hingga kini belum semua jalan kabupaten/kota dalam kondisi mantap 100%, lantaran masing-masing kabupaten/kota mempunyai kemampuan APBD yang berbeda.

Terkait dengan perbaikan ruas Jalan Brigjen Sudiarto yang tengah dilakukan preservasi, Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut merupakan jalan strategis.

