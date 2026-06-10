Pemprov Jateng Menargetkan Perbaikan Jalan Cepu-Randublatung Selesai Akhir 2026

jpnn.com - BLORA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan perbaikan Jalan Randublatung-Cepu, Kabupaten Blora selesai pada akhir 2026.

Rencananya, kontruksi pembangunan ruas tersebut menggunakan beton (rigid pavement).

Proyek senilai lebih dari Rp34 miliar itu diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendongkrak aktivitas perekonomian di wilayah selatan Kabupaten Blora.

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Kepastian perbaikan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, saat meninjau ruas Singget-Djoplang-Cepu, Selasa (9/6).

Menurut Henggar, perbaikan akan menggunakan konstruksi rigid pavement atau perkerasan beton agar lebih kuat menahan beban kendaraan berat yang setiap hari melintasi jalur tersebut.

“Perbaikan tersebut yang pertama ada alokasi Rp5,276 miliar dan ditambah lagi melalui Perkada sebesar Rp28,7 miliar. Totalnya untuk satu ruas ini saja sekitar Rp34 miliar. Insyaallah tuntas,” kata Henggar.

Dia menjelaskan, adapun paket pekerjaan senilai Rp5,276 miliar saat ini telah memasuki tahap tender. Setelah proses administrasi selesai, pekerjaan fisik segera bisa dikerjakan.

Selain mengandalkan pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga mengusulkan dukungan tambahan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) guna mempercepat penanganan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora.