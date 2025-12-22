Pemprov Jateng Mulai Buka Posko Terpadu Nataru

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meresmikan Posko Terpadu Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Senin (22/12/ 2025).

Posko yang berada di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah itu akan beroperasi sampai 5 Januari 2026 mendatang.

Posko ini untuk memberikan layanan kepada masyarakat selama libur Nataru.

Ahmad Luthfi menjelaskan Pos Terpadu tersebut menjadi pusat koordinasi lintas sektoral untuk memastikan seluruh kebijakan, langkah operasional, dan respons lapangan berjalan terpadu dan tepat waktu.

Di dalamnya terdapat personel dari 9 koordinator bidang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng serta instansi vertikal seperti TNI, Polri, Basarnas, BMKG, dan lainnya.

"Pos ini digunakan agar ada kesamaan sikap dan tindakan dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat, baik itu di tempat wisata, tempat ibadah, maupun tempat-tempat lain, sehingga bergeraknya orang dan barang dari dan ke Jawa Tengah bisa terlayani dengan paripurna," kata Luthfi di sela acara.

Selain Posko Terpadu tersebut, selain itu juga ada 23 pos pelayanan dan pengamanan yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.

Pos tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan pos pelayanan dan pengamanan dari TNI dan Polri.