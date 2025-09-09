Close Banner Apps JPNN.com
Pemprov Jateng Peringati Haornas 2025, Momentum Memasyarakatkan Olahraga & Mengolahragakan Masyarakat

Selasa, 09 September 2025 – 19:50 WIB
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) Ke-42 Tahun 2025 di Kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (9/9) sore. Peringatan Haornas ini menjadi momentum memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) Ke-42 Tahun 2025 di Kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (9/9) sore.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, ratusan atlet dari berbagai cabang olahraga (cabor), pelatih, dan masyarakat, menghadiri langsung peringatan Haornas itu.

Sejumlah induk olahraga, di antaranya, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jateng, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Jateng, National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jateng, serta Special Olympics Indonesia (SOIna) Jateng juga terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu Taj Yasin  mengajak setiap insan untuk membangun Indonesia melalui olahraga. “Semangat kita sama, membangun Indonesia. Mari bangun Indonesia dengan olahraga," katanya di sela acara.

Lebih lanjut Taj Yasin memberi apresiasi atas dedikasi semua pihak yang telah mengharumkan nama Jawa Tengah dan Indonesia melalui kontestasi olahraga, baik di tingkat nasional hingga internasional.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng Masrofi mengatakan peringatan Haornas ini mengambil tema “Olahraga Satukan Kita”.

Pemprov Jateng memperingati Haornas 2025. Peringatan Haornas ini menjadi momentum memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

