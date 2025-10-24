Pemprov Jateng & Polisi Atur Lalin di Titik Banjir, Kemacetan Jalur Demak-Semarang Mulai Terurai

jpnn.com, SEMARANG - Kemacetan arus jalan Pantura Demak-Semarang akibat banjir yang terjadi tiga hari ini sudah mulai terurai.

Jika sebelumnya kendaraan tidak dapat bergerak, sekarang sudah bisa melaju kendati pelan. Kondisi di titik tertentu di sepanjang jalan tersebut terpantau padat merayap.

Terurainya kemacetan tersebut tak lepas setelah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian terjun mengatur lalu lintas serta menyiapkan jalur alternatif bagi pengendara.

Sejumlah petugas gabungan ditempatkan di titik lokasi banjir yang menjadi penyebab kemacetan.

Petugas mengatur lalu lintas dan mengarahkan kendaraan yang melintas.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko turun ke lapangan meninjau sejumlah titik kemacetan. Mulai dari Jalan Raya Kaligawe, depan RSI Sultan Agung, dan pertigaan Genuk, Kota Semarang. Setelah itu ke wilayah Sayung, tepatnya di depan Pabrik Polytron, hingga depan Pasar Buyaran, Kabupaten Demak.

“Kami melakukan pantauan secara intensif selama dua hari ini. Kemacetan terjadi akibat hujan dan banjir dari Jembatan Kaligawe sampai Pasar Buyaran Demak,” ujar Arief ditemui saat pantauan di pertigaan Genuk, Kota Semarang, Jumat, 24 Oktober 2025.

Menurutnya, masih ada penumpukan kendaraan di sejumlah titik, namun sudah mulai terurai. Saat ini pihaknya masih bekerja sama dengan Dishub Kota Semarang dan kepolisian memperlancar kemacetan.