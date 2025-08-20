Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Pemprov Jateng Raih Penghargaan Pemda dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik

Rabu, 20 Agustus 2025 – 20:01 WIB
Pemprov Jateng Raih Penghargaan Pemda dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik
Pemprov Jateng raih penghargaan industri hijau, jadi modal gaet investasi ramah lingkungan. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) meraih penghargaan dari Kementerian Perindustrian sebagai Pemerintah Daerah dengan Implementasi Industri Hijau Terbaik ketiga.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025), dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin.

Menurut Taj Yasin, capaian ini menjadi modal kepercayaan bagi Jawa Tengah untuk menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dia menegaskan Pemprov bersama pelaku industri berkomitmen membangun iklim usaha yang ramah lingkungan.

“Kami sudah memberikan contoh, sebagian kantor pemerintahan di Jateng mulai menggunakan panel surya. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan kami bahwa investasi di Jawa Tengah perlu memperhatikan prinsip industri hijau,” ujarnya.

Taj Yasin yang akrab disapa Gus Yasin itu menambahkan, Pemprov kini tengah gencar menggaet investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah kawasan industri disiapkan untuk mendukung rencana tersebut, antara lain KEK Industropolis Batang, KEK Kendal, dan Kawasan Industri Wijaya Kusuma Semarang.

Selain itu, Pemprov Jateng juga menjalin kerja sama sister province dengan Malaka (Malaysia) dan Fujian (China).

Pemprov Jateng raih penghargaan industri hijau, jadi modal gaet investasi ramah lingkungan.

