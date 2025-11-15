Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemprov Jateng Tambah Alat Berat untuk Mempercepat Evakuasi Korban Longsor Cibeunying Cilacap

Sabtu, 15 November 2025 – 20:30 WIB
Pemprov Jateng Tambah Alat Berat untuk Mempercepat Evakuasi Korban Longsor Cibeunying Cilacap - JPNN.COM
Pemprov Jateng menambah alat berat untuk mempercepat evakuasi korban longsor di Desa Cibeuning, Kabupaten Cilacap. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - CILACAP - Tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah bersama instansi terkait pada hari ketiga pascalongsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terus melakukan pencarian korban di lokasi permukiman warga yang tertimpa timbunan material longsor.

Tim gabungan yang berjibaku melakukan pencarian korban setiap hari mulai pukul 07.00 WIB hingga 16.00 WIB, harus sangat berhati-hati melakukan evakuasi.

Sebab, situasi dan kondisi di area yang menjadi titik pencarian masih relatif membahayakan, terlebih cuaca pada Sabtu  (15/11) mendung bahkan sempat terjadi hujan.

Baca Juga:

"Kondisi di lapangan terutama daerah yang terdampak, itu, kan, tanah longsoran, tentunya memang harus hati-hati dalam penanganan," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Bergas Catursasi Penanggungan, Sabtu (15/11).

Menurut dia, ada hal yang harus diwaspadai tim dalam melakukan pencarian, salah satunya ialah kondisi cuaca.

Dia menjelaskan jika cuaca berubah atau hujan, maka lokasi pencarian berpotensi membahayakan.

Baca Juga:

Seperti pada hari kedua, di tengah aktivitas pencarian hujan deras pun turun. Aktivitas pencarian pun dihentikan sementara.

Sejumlah alat berat sudah dikerahkan di lokasi pencarian.

Pemprov Jateng menambah alat berat untuk mempercepat evakuasi korban longsor di Desa Cibeuning, Kabupaten Cilacap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jateng  Longsor  Alat Berat  evakuasi korban longsor  longsor Cilacap  BPBD Jateng 
BERITA PEMPROV JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp