Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Rp 3 Miliar Untuk Korban Banjir Bandang Sumatra

jpnn.com - PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo ikut berdukacita atas bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Gubernur Agustiar mengatakan, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kalteng, dirinya menyampaikan dukacita kepada keluarga korban yang meninggal dunia.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ketabahan, kekuatan, serta perlindungan bagi seluruh masyarakat yang terdampak oleh bencana ini,” ujar Agustiar.

Gubernur mengatakan, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antardaerah, Pemprov Kalteng menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp3 milliar untuk tiga provinsi terdampak.

"Ini tidak dilihat dari nilai materinya, melainkan merupakan wujud kebersamaan, kepedulian, dan komitmen kami untuk saling menopang sebagai sesama anak bangsa,” ujar Agustiar.

Bantuan yang diberikan Pemprov Kalteng, menurut Gubernur Agustiar Sabran sesuai prinsip filosofi Huma Betang; menjunjung tinggi nilai luhur masyarakat Dayak yang berpusat pada kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan gotong royong.

“Dalam situasi bencana, semangat kebersamaan adalah kekuatan terbesar yang mampu membantu masyarakat bangkit kembali,” ujar Gubernur Agustiar Sabran.

Selain itu, Gubernur Agustiar Sabran juga mengajak suruh pihak, baik pemerintah, pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, maupun masyarakat umum untuk terus menunjukkan empati dan solidaritas, serta mendoakan agar para korban diberikan kekuatan dan keselamatan.