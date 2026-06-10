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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemprov NTB Targetkan Penonton MotoGP Mandalika Tembus 140 Ribu

Selasa, 04 Agustus 2026 – 03:27 WIB
Pemprov NTB Targetkan Penonton MotoGP Mandalika Tembus 140 Ribu - JPNN.COM
Ilustrasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Foto: ANTARA/ITDC

jpnn.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan jumlah penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 9-11 Oktober 2026 bisa tembus di angka 140 ribu orang.

Asisten 2 Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB Lalu Moh Faozal mengatakan target jumlah 140 ribu penonton itu selama tiga hari pelaksanaan MotoGP.

"Target kami 65 ribu pada hari puncak. Total tiga hari sekitar 140 ribu. Itu target," ujarnya di Mataram, Senin.

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Dia menjelaskan target jumlah penonton ini merujuk pada tren pelaksanaan MotoGP tahun sebelumnya. Terlebih lagi, penjualan tiket sudah dari jauh-jauh hari dilakukan.

"Karena lebih awal tiket ini dipublis kami berharap lebih baik," kata Faozal.

Faozal menegaskan penjualan tiket ini akan terus dipantau perkembangannya, sehingga bisa dilihat sesuai dengan target yang diharapkan.

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Diketahui jumlah penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika sejak pertama kali digelar tahun 2022 terus meningkat.

Pada 2022, jumlah penonton tercatat sebanyak 102.801 orang, tahun 2023 sebanyak 102.929 orang. Tahun 2024 sebanyak 121.252 orang, dan tahun 2025 sebanyak 140.324 orang.

Pemprov NTB menargetkan jumlah penonton pada penyelanggaran MotoGP Mandalika menembus 140 ribu orang.

Sumber Antara

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TAGS   Pemprov NTB  MotoGP  Mandalika  kunjungan wisatawan 
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