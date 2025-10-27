Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Pemprov Papua Apresiasi Garuda Travel Fair Sebagai Upaya Dorong Ekonomi Daerah

Senin, 27 Oktober 2025 – 18:52 WIB
Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Garuda Travel Fair (GATF) 2025 yang digelar di Jayapura mulai 24 hingga 26 Oktober 2025. Foto: Humas Pemprov Papua

jpnn.com, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Garuda Travel Fair (GATF) 2025 yang digelar di Jayapura mulai 24 Oktober hingga 26 Oktober 2025.

Kegiatan ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas harga di Papua.

Kepala Biro Perekonomian Setda Papua Andri mengatakan kegiatan travel fair tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemprov Papua karena terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain membantu menekan inflasi, acara ini juga meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui transaksi penjualan tiket dan jasa perjalanan.

“Pemerintah mendukung kegiatan seperti ini karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Selain memperkuat sektor pariwisata, travel fair juga membantu menahan laju inflasi yang biasanya meningkat menjelang akhir tahun,” ujarnya di Jayapura.

Andri menambahkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap kegiatan ini.

“Dari laporan Garuda Indonesia, setiap tahun penjualan terus meningkat dan nilainya mencapai sekitar Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar pada tahun lalu,” katanya.

Sementara itu, General Manager Garuda Indonesia Branch Office Jayapura Innu Al Kautsar menyampaikan kegiatan GATF merupakan bentuk kolaborasi antara pihak maskapai dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

