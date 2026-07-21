Pemprov Riau Kejar Pajak dengan Menghapus Denda PKB, Catat Tanggalnya

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali menggulirkan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai upaya mendorong masyarakat menunaikan kewajiban pajaknya sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Program tersebut akan berlangsung selama 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Riau.

Melalui kebijakan ini, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan dapat membayar kewajibannya tanpa dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan.

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Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Ninno Wastikasari mengatakan program pemutihan hanya berlaku selama satu bulan penuh pada Agustus 2026.

“Rencana diberlakukan selama 1 bulan saja. Khusus pada bulan Agustus,” kata Ninno di Pekanbaru, Rabu (22/7).

Ia menjelaskan pelaksanaan program dimulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026 di seluruh unit pelayanan Bapenda Provinsi Riau.

Masyarakat diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melunasi pajak kendaraan tanpa terbebani denda.

“Program berlaku pada 1 Agustus sampai 31 Agustus. Maka kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program dalam memperingati HUT Riau ke-69 ini,” ujarnya.