Pemprov Sumsel Akselerasi Program 3 Juta Rumah Besutan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menyatakan Sumsel sebagai provinsi pelopor dalam pelaksanaan Program Nasional 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto siap mendukung penuh program tersebut.

Dalam pertemuan bersama para pengembang di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Rabu (12/11/2025), Herman Deru mengatakan bahwa penyediaan hunian layak bagi masyarakat merupakan prioritas pembangunan yang tak bisa ditunda.

Menurut dia, program 3 juta rumah akan menjadi warisan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Herman Deru Tegaskan APBD Sumsel 2026 Fokus pada Ketahanan Ekonomi

“Saya mengapresiasi langkah besar Presiden Prabowo Subianto dalam meluncurkan program 3 juta rumah. Ini kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, dan Sumsel siap berperan aktif,” kata Herman Deru.

Dia menjelaskan pemerintah provinsi tidak ingin hanya menjadi penonton. Melalui pembentukan tim percepatan di tingkat provinsi, Sumsel akan memastikan setiap proses pembangunan berjalan efektif dan sesuai target.

“Tim ini akan menjadi motor koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan para pengembang. Kita ingin semua bergerak cepat dan terukur,” tambahnya.

Baca Juga: Herman Deru Sebut Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat Babal Baru Ekonomi Sumsel

Herman Deru juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pembangunan rumah, ujarnya, tak hanya urusan infrastruktur, tetapi juga soal tata ruang, kemudahan perizinan, dan dukungan perbankan.

Herman Deru optimistis, dengan kerja sama yang solid, target nasional akan tercapai lebih cepat. Ia pun mengajak semua pihak menjadikan program ini sebagai ladang pengabdian untuk masyarakat.