Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pemprov Sumsel Bakal Cabut IUP Perusahaan yang Langgar Aturan di Jalan

Rabu, 07 Januari 2026 – 20:00 WIB
Pemprov Sumsel Bakal Cabut IUP Perusahaan yang Langgar Aturan di Jalan - JPNN.COM
Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Arinarsa. Foto: Dishub Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan akan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan dengan melintasi di jalan umum secara ilegal.

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Arinarsa menyampaikan bahwa pihaknya tidak segan melakukan penutupan operasional, sesuai dengan instruksi gubernur jika ditemukan pelanggaran berat.

Langkah tegas diambil sebagai upaya perlindungan infrastruktur jalan agar tetap terpelihara dan tidak mengalami kerusakan akibat aktivitas angkutan industri.

Baca Juga:

“Kalau sudah begitu, kami ajukan pencabutan IUP-nya, penutupan sesuai dengan arahan Pak gubernur kemarin,” ungkap Arinarsa, Rabu (7/1).

Pemerintah juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengawasan dan pelaporan terhadap aktivitas angkutan tambang di jalan raya.

Keterlibatan publik dinilai sangat efektif untuk memberikan sanksi sosial, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelanggar aturan.

Baca Juga:

“Semua ikut mengawasi melalui media sosial, sanksi sosial pun diterapkan, kami harapkan masyarakat proaktif ikut mengawasi hal ini,” pinta Arinarsa. 

Meskipun laporan resmi belum diterima secara birokrasi, Dishub mengakui sudah memantau banyak aduan masyarakat yang viral di medsos. 

Perusahaan yang terbukti melanggar aturan dengan melintasi di jalan umum secara ilegal akan dicabut IUP.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IUP perusahaan tambang  pemprov Sumsel  Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Arinarsa  Izin Usaha Pertambangan  

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp