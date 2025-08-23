Pemprov Sumsel dan Menkop Lakukan Pertemuan, Bahas soal Inovasi Koperasi Merah Putih

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 16:23 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Jakarta pada Jumat (22/8),

Pertemuan itu fokus membahas akselerasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diharapkan menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus pengentasan kemiskinan berbasis desa.

Menteri Budi menekankan koperasi harus hadir sebagai instrumen untuk mengelola potensi lokal.

“Koperasi yang kuat akan melahirkan ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing,” katanya.

Budi Arie menargetkan Sumsel menjadi model nasional karena kesiapan infrastrukturnya.

“Kami yakin Sumsel mampu karena memiliki sumber daya dan pemimpin yang visioner,” ujarnya.

Program Kopdes Merah Putih ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, yang mengamanatkan percepatan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan.

Tujuannya untuk menciptakan jaringan distribusi dan memperkuat ekonomi dari bawah.