Pemprov Sumsel Dorong Sinergi Perusahaan Tambang untuk Pengoperasian Jalur Khusus di 2026

Selasa, 12 Agustus 2025 – 07:14 WIB

jpnn.com, LAHAT - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menegaskan komitmennya untuk menata transportasi tambang batu bara dengan membangun jalan khusus yang terpisah dari jalan negara.

Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang saat bersama Bupati Muara Enim Edison meninjau jalur tambang, Senin (11/8/2025).

Peninjauan dimulai dari jalur di Kecamatan Rawa Kidul, Kabupaten Muara Enim, hingga Merapi Timur, Kabupaten Lahat.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur menjelang penerapan larangan truk tambang melintas di jalan negara pada 2026.

"Ini tindak lanjut instruksi Pak Gubernur. Kami ingin jalur khusus ini benar-benar siap digunakan, sehingga angkutan batu bara bisa langsung menuju pelabuhan tanpa lewat jalan umum," kata Wagub Cik Ujang dalam keterangannya, Selasa (12/8).

Menurut Cik Ujang, kondisi jalan yang ditinjau sudah memenuhi standar kelayakan untuk dilewati kendaraan bermuatan berat.

Dia menilai saat ini tinggal menyelesaikan koordinasi antarperusahaan tambang agar jalan bisa difungsikan maksimal.

Wagub Cik Ujang menargetkan seluruh aspek teknis dan administrasi rampung pada November 2025.