Pemprov Sumsel Kucurkan Rp 40 Miliar Bangun Infrastruktur Empat Lawang

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucurkan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) jepada Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 40.994.969.153 pada 2025.

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru mengungkapkan bantuan itu diarahkan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan strategis sekaligus komitmen meningkatkan konektivitas dan kualitas infrastruktur daerah. Salah satu fokus penggunaan dana tersebut adalah untuk Peningkatan Jalan Lingkar Kota Kecamatan Tebing Tinggi. Jalan ini dinilai penting dalam menopang mobilitas masyarakat, sekaligus mengurai beban lalu lintas di pusat kota Kabupaten Empat Lawang.

Hal itu kembali disampaikan Herman Deru saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan, Kamis (6/11).

Peninjauan tersebut dilakukan usai menghadiri Pekan Daerah XVI Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA) di Lapangan Pulo Mas.

Dalam kunjungannya, Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Djajadi, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, dan unsur Forkopimda setempat.

Kehadiran para pemangku kebijakan di lokasi tersebut menunjukkan keseriusan dalam mempercepat pemerataan pembangunan daerah.

Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan di Sumsel tidak hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat.

“Pembangunan ini harus dilakukan bersama. TNI/Polri, Dinas PU, masyarakat, semua harus turut terlibat,” ujarnya.