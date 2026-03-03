Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Seputar Mudik

Pemprov Sumsel Pastikan 1.500 Km Jalan Nasional Mulus Sebelum Lebaran

Selasa, 03 Maret 2026 – 23:25 WIB
Pemprov Sumsel Pastikan 1.500 Km Jalan Nasional Mulus Sebelum Lebaran - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru. Foto: Diskominfo Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bergerak cepat untuk memastikan Lebaran 1447 H Aman terkendali. Sebagai "jantung" penghubung Lampung hingga Aceh. 

Diketahui, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memprediksi Sumatera Selatan akan dilewati sekitar 3,87 orang pada musim mudik tahun ini. 

Gubernur Sumsel Herman Deru menerangkan bahwa fokus utama saat ini adalah memuluskan 1.500 km jalan nasional. 

Baca Juga:

"Target H-10 Lebaran semua lubang sudah tertutup. Itu Itu jaminan dari Kementerian PU. Termasuk jalan yang sempat viral seperti penghubung Muba-Mura,” terang Deru, Selasa (3/3/2026).

Selain ruas Musi Banyuasin–Musi Rawas, perbaikan juga difokuskan di Banyuasin, Palembang–Prabumulih, hingga Prabumulih–Lahat. Perhatian khusus diberikan pada jalur padat Palembang–Betung yang menjadi penghubung utama menuju Jambi.

"Dari sekitar 60 kilometer ruas tersebut, 22 kilometer di antaranya kerap mengalami kemacetan akibat titik penyempitan (bottleneck). Kami berharap optimalisasi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dapat menjadi solusi distribusi arus kendaraan," ungkap Deru. 

Baca Juga:

Tak hanya jalan raya, sektor perkeretaapian juga menjadi perhatian. Peningkatan frekuensi kereta api barang, terutama angkutan batu bara, berpotensi memicu kepadatan di perlintasan sebidang.

Untuk itu, disepakati pembangunan empat flyover di Muara Enim guna mengurai potensi kemacetan.

Pemprov Sumatera Selatan memastikan 1.500 km jalan nasional mulus di H-10 Lebaran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pemprov Sumsel  jalan nasional  mudik  Lebaran 
BERITA PEMPROV SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp