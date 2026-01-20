Pemprov Sumsel Perketat Pengawasan Seusai Jalan Khusus Batubara Mulai Beroperasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan terus mengawal realisasi pembangunan jalan khusus batubara yang kini mulai menunjukkan perkembangan positif.

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru dalam rapat Tim Kerja Penyelenggaraan Jalan Khusus Pertambangan yang digelar pada Senin (19/1).

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan rasa syukur atas progres pembangunan jalan khusus batu bara yang dilaporkan tim.

“Dari rapat ini saya mendapatkan informasi yang menggembirakan. Kebijakan yang sempat menuai kontroversi ternyata terjawab secara positif,” ujarnya.

Dia menilai geliat investor dalam membangun jalan khusus batubara menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mendukung kebijakan daerah.

Menurutnya, keberadaan jalan khusus batu bara menjadi solusi konkrit terhadap permasalahan kemacetan dan keselamatan lalu lintas yang selama ini dirasakan masyarakat.

“Jalan umum harus kembali pada fungsinya untuk masyarakat, bukan terbebani oleh aktivitas angkutan tambang,” tegas Herman Deru.