Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pemprov Sumsel Perketat Pengawasan Seusai Jalan Khusus Batubara Mulai Beroperasi

Selasa, 20 Januari 2026 – 12:18 WIB
Pemprov Sumsel Perketat Pengawasan Seusai Jalan Khusus Batubara Mulai Beroperasi - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan terus mengawal realisasi pembangunan jalan khusus batubara yang kini mulai menunjukkan perkembangan positif.

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Herman Deru dalam rapat Tim Kerja Penyelenggaraan Jalan Khusus Pertambangan yang digelar pada Senin (19/1).

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan rasa syukur atas progres pembangunan jalan khusus batu bara yang dilaporkan tim.

“Dari rapat ini saya mendapatkan informasi yang menggembirakan. Kebijakan yang sempat menuai kontroversi ternyata terjawab secara positif,” ujarnya.

Dia menilai geliat investor dalam membangun jalan khusus batubara menunjukkan adanya kesadaran bersama untuk mendukung kebijakan daerah.

Baca Juga:

Menurutnya, keberadaan jalan khusus batu bara menjadi solusi konkrit terhadap permasalahan kemacetan dan keselamatan lalu lintas yang selama ini dirasakan masyarakat.

“Jalan umum harus kembali pada fungsinya untuk masyarakat, bukan terbebani oleh aktivitas angkutan tambang,” tegas Herman Deru.

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sumsel  Herman Deru  batu bara  Lahat 
BERITA SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp