Pemprov Sumsel Sampaikan Kendala Pembangunan di Daerah Kepada Komisi II DPR

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memanfaatkan kunjungan kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI untuk menyampaikan sejumlah persoalan penting, termasuk perizinan, pelayanan publik, dan batas wilayah antar-daerah di Auditorium Graha Bina Praja, Rabu (15/9).

Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Komisi II DPR RI.

Dia menilai pertemuan ini memberi kesempatan besar bagi Pemprov Sumsel untuk mengemukakan kendala pembangunan di daerah.

“Kehadiran bapak-ibu dari Komisi II DPR RI sangat berarti. Ini kesempatan emas bagi kami untuk berdialog langsung dan menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pusat,” kata Deru.

Dia menjelaskan, kendala pelayanan publik di Sumsel cukup kompleks, mulai dari keterbatasan anggaran hingga regulasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Kunker Komisi II DPR RI, Giri Ramanda menegaskan pihaknya hadir untuk mendengarkan masukan dari daerah.

Semua catatan akan dibawa ke rapat bersama kementerian terkait.

“Kami ingin melihat langsung persoalan yang ada. Dengan begitu, kebijakan pusat bisa lebih sinkron dengan kebutuhan daerah,” ungkap Giri.

Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menambahkan bahwa isu perizinan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan ini.