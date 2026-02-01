Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pemprov Sumsel Sediakan 2.912 Kursi KA Gratis untuk Mudik Lebaran 2026

Minggu, 01 Februari 2026 – 16:48 WIB
Pemprov Sumsel Sediakan 2.912 Kursi KA Gratis untuk Mudik Lebaran 2026
Kereta Api Divre III Palembang. Foto: dokumen KAI Divre III Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel membuka program mudik gratis lebaran 2026 dengan menyediakan total 2.912 kursi kereta api (KA). 

Program menyasar dua rute utama, yakni Kertapati-Tanjung Karang dan Kertapati-Lubuklinggau. 

Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Musni Wijaya menerangkan bahwa inisiatif itu bertujuan untuk menjamin keamanan pemudik sekaligus menekan kepadatan lalu lintas di jalan raya. 

Pelaksanaan mudik akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 16 dan 17 Maret 2026.

"Tiap harinya kami sediakan kuota 1.456 kursi. Untuk rute Tanjung Karang tersedia 832 kursi sementara rute Lubuklinggau sebanyak 624 kursi," terang Musni, Minggu (1/2/2026). 

Kepala Bidang Perkeretaapian Dishub Sumsel Dedi J Zulkarnain menambahkan program mudik gratis merupakan agenda rutin pemerintah daerah guna membantu masyarakat Sumsel yang ingin pulang kampung. 

"Kami mengimbau kepada calon pemudik agar menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan agar perjalanan mudik dapat berlangsung aman dan lancar," kata Dedi. 

Persyaratannya memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK), juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

Pemprov Sumsel sediakan 2.912 kursi kereta api untuk masyarakat Sumsel pulang kampung secara gratis.

