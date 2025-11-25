Pemprov Sumsel Targetkan Revitalisasi Bundaran Air Mancur Selesai Awal 2026

jpnn.com - PALEMBANG - Revitalisasi Bundaran Air Mancur (BAM) Kota Palembang ditargetkan rampung pada awal 2026.

“Targetnya satu sampai dua bulan ke depan sudah selesai. Kami berharap awal tahun nanti air mancur versi barunya sudah dapat beroperasi,” ungkap Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Selasa (25/11).

Deru mengatakan, percepatan penyelesaian menjadi prioritas, mengingat BAM merupakan ruang publik yang kerap menjadi pusat aktivitas warga dan wisatawan.

Dengan percepatan pengerjaan yang terus dikawal, pemerintah berharap revitalisasi BAM tidak hanya memperindah wajah kota, tetapi juga memperkuat identitas kawasan pusat bersejarah Palembang.

"Proyek pembaruan kawasan ini kami kebut agar masyarakat bisa menikmati tampilan baru air mancur yang lebih modern," ujar Deru.

Revitalisasi tersebut merupakan usulan Pemerintah Kota Palembang, sementara pembiayaannya turut didukung Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK).

Baca Juga: Herman Deru Dukung Penataan Ikon Palembang Lewat Program BKBK Gubernur

"Walaupun penyelesaian kami kebut, tetap harus diikuti pengawasan ketat agar hasilnya aman dan berfungsi optimal," kata Deru.

Dia menegaskan, desain tetap harus memperhatikan keselamatan, mengingat sejumlah insiden kendaraan masuk ke kolam BAM pernah terjadi.