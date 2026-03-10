Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pemprov Sumsel Tetapkan Libur Lebaran ASN Sepekan, Layanan Publik Tetap Jalan

Selasa, 10 Maret 2026 – 18:30 WIB
Pemprov Sumsel Tetapkan Libur Lebaran ASN Sepekan, Layanan Publik Tetap Jalan - JPNN.COM
ASN di lingkungan Pemprov Sumsel. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kurang lebih sepekan. 

Meski terdapat libur panjang, Pemprov Sumsel menegaskan bahwa pelayanan publik di wilayah tersebut harus tetap berjalan optimal. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi menerangkan bahwa penetapan tersebut mengacu pada surat edaran gubernur yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah. 

Baca Juga:

"Libur Idulfitri jatuh pada 21 dan 22 Maret 2026, sedangkan cuti bersama diberikan pada 20, 23, dan 24 Maret 2026,” terang Ismail Fahmi, Selasa (10/3/2026).

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumsel Nomor 800.1/320/J/BKD.I/2025, rangkaian libur ASN dimulai sejak 18 Maret 2026 yang bertepatan dengan cuti bersama Hari Suci Nyepi. Setelah itu dilanjutkan dengan cuti bersama Idulfitri pada 20 Maret, libur nasional Idulfitri pada 21–22 Maret, serta cuti bersama kembali pada 23–24 Maret.

Dengan skema tersebut, ASN di lingkungan Pemprov Sumsel akan menikmati masa libur Lebaran selama tujuh hari sebelum kembali bekerja pada Rabu, 25 Maret 2026.

Baca Juga:

Namun, pemerintah daerah mengingatkan bahwa kebijakan libur panjang tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Unit kerja yang memberikan layanan langsung diminta tetap menyiapkan sistem penugasan bergilir bagi pegawai.

Ismail Fahmi menegaskan, pengaturan jadwal kerja selama libur menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

Libur Lebaran atau cuti bersama Hari Raya Idulfitri 2026 bagi ASN Pemprov Sumsel lebih kurang sepekan. Layanan publik dipastikan tetap berjalan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Libur Lebaran  pemprov Sumsel  ASN  cuti  Idulfitri 
BERITA LIBUR LEBARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp