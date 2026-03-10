Pemprov Sumsel Tetapkan Libur Lebaran ASN Sepekan, Layanan Publik Tetap Jalan

jpnn.com - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama kurang lebih sepekan.

Meski terdapat libur panjang, Pemprov Sumsel menegaskan bahwa pelayanan publik di wilayah tersebut harus tetap berjalan optimal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi menerangkan bahwa penetapan tersebut mengacu pada surat edaran gubernur yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah.

"Libur Idulfitri jatuh pada 21 dan 22 Maret 2026, sedangkan cuti bersama diberikan pada 20, 23, dan 24 Maret 2026,” terang Ismail Fahmi, Selasa (10/3/2026).

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumsel Nomor 800.1/320/J/BKD.I/2025, rangkaian libur ASN dimulai sejak 18 Maret 2026 yang bertepatan dengan cuti bersama Hari Suci Nyepi. Setelah itu dilanjutkan dengan cuti bersama Idulfitri pada 20 Maret, libur nasional Idulfitri pada 21–22 Maret, serta cuti bersama kembali pada 23–24 Maret.

Dengan skema tersebut, ASN di lingkungan Pemprov Sumsel akan menikmati masa libur Lebaran selama tujuh hari sebelum kembali bekerja pada Rabu, 25 Maret 2026.

Namun, pemerintah daerah mengingatkan bahwa kebijakan libur panjang tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Unit kerja yang memberikan layanan langsung diminta tetap menyiapkan sistem penugasan bergilir bagi pegawai.

Ismail Fahmi menegaskan, pengaturan jadwal kerja selama libur menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah agar pelayanan publik tetap berjalan normal.