JPNN.com - Daerah

Pemprov Sumsel Tuntut Percepatan Perbaikan Jembatan Muara Lawai

Jumat, 28 November 2025 – 10:27 WIB
Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang ambruk akibat aktivitas angkutan batu bara. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, yang ambruk akibat aktivitas angkutan batubara.

Namun, hingga kini belum juga diperbaiki.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengambil langkah tegas dengan memanggil seluruh pihak terkait untuk mempercepat pembangunan kembali jembatan tersebut.

Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel, Apriyadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin lagi “diprank” dengan janji-janji tanpa realisasi.

“Kami panggil pihak-pihak terkait, jangan sampai pemerintah di-prank,” kata Apriyadi seusai Rapat Percepatan Pembangunan Jembatan Muara Lawai di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (27/11).

Dalam rapat tersebut disepakati pembangunan kembali jembatan membutuhkan anggaran sekitar Rp20 hingga Rp 23 miliar. 

Meski dana belum terkumpul penuh, para pengusaha angkutan batu bara dan pihak terkait menyatakan kesediaannya untuk membuka rekening bersama di Bank Sumsel Babel.

“Besok disepakati rekening bersama dibuka di Bank Sumsel Babel. Dipilih bank daerah supaya Pemerintah dapat memantau dana yang masuk secara transparan,” ujarnya.

TAGS   Jembatan  Sumsel  Herman Deru  Jembatan Muara Lawai 
