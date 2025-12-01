Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pemprov–TNI Perkuat Sinergi Cetak Sawah, Food Estate Sumsel Dipacu Masuk Level Nasional

Senin, 01 Desember 2025 – 11:00 WIB
Pemprov–TNI Perkuat Sinergi Cetak Sawah, Food Estate Sumsel Dipacu Masuk Level Nasional
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TNI kembali memasuki tahap penting dalam pembangunan sektor pangan nasional. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TNI kembali memasuki tahap penting dalam pembangunan sektor pangan nasional.

Hal ini ditandai dengan Tanam Perdana Sawah Rakyat di Desa Lumpatan 2, Kecamatan Sekayu, Muba, yang digelar bersama Gubernur Herman Deru, Pangdam II/Sriwijaya, Danrem 044/Gapo, serta Bupati Muba, Minggu (30/11).

Program ini merupakan bagian dari percepatan Food Estate atau Lumbung Pangan Nasional, yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Sumsel menjadi salah satu provinsi yang dinilai paling siap dalam menjalankan proyek tersebut.

Tanam perdana sawah rakyat dilakukan menggunakan teknologi drone pertanian yang berfungsi menebar benih secara cepat dan merata. Inovasi ini menjadi upaya modernisasi pertanian sekaligus menghemat waktu dan tenaga. Penggunaan drone juga diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas di lahan baru yang sebelumnya belum tergarap.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi kepada jajaran Korem 044/Gapo yang dinilai memiliki kemampuan teknis mumpuni. Dia juga menegaskan pangan merupakan program prioritas Presiden dan Sumsel mendapat mandat besar untuk memastikan keberhasilannya.

Gubernur menekankan Sumsel harus mampu masuk tiga besar penyangga pangan nasional. 

Menurutnya, Sumsel memiliki rekam jejak luar biasa sebagai daerah yang konsisten swasembada pangan selama lebih dari 40 tahun. Hal ini menjadi modal kuat untuk mendukung program Food Estate.



pangan  TNI  Sumsel  Herman Deru  Sawah 
