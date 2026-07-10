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JPNN.com - Nasional - Hukum

Pemuda Antikorupsi Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi yang Seret Jampidsus Febrie

Jumat, 10 Juli 2026 – 14:27 WIB
Pemuda Antikorupsi Desak Usut Tuntas Dugaan Korupsi yang Seret Jampidsus Febrie - JPNN.COM
Aksi demo yang digelar mendukung pengusutan kasus korupsi yang diduga menyeret Jampidsus. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Barisan Pemuda Antikorupsi menggelar aksi demonstrasi meminta agar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah segera dicopot dari jabatannya seusai terseret kasus korupsi yang sedang ditangani Polri.

Aksi tersebut digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat serta Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan pada Jumat (10/7).

Koordinator aksi, Faldo mengatakan pihaknya merasa miris lantaran Kejaksaan yang seharusnya menjadi barisan terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi justru ikut terlibat di dalamnya.

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"Ironisnya hari ini, Kejaksaan malah menjadi sumber masalah pemberantasan korupsi. Katakan saja kasus Jampidsus Febrie Adriansyah yang diduga menimbun harta hasil TPPU berupa pecahan uang dollar, rupiah dan batangan emas," kata dia.

Oleh karenanya, Barisan Pemuda Anti Korupsi mendesak agar dilakukan Kejagung melakukan evaluasi total agar membersihkan institusinya dari praktik kriminalisasi ataupun skandal korupsi.

Dia menegaskan hal tesebut penting dilakukan agar marwah institusi penegak hukum di Indonesia dapat kembali dipercaya publik.

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"Maraknya dugaan penyalahgunaan wewenang dan indikasi keterlibatan oknum petinggi Kejagung dalam pusaran kasus korupsi dinilai telah merusak kepercayaan publik secara mendalam terhadap Korps Adhyaksa," kata dia.

Dia menjelaskan saat ini Kejagung perlu melakukan pembenahan dan bersih-bersih dari jaksa nakal yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sejumlah pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demo menuntut agar pengusutan tuntas kasus korupsi yang diduga menyeret Jampidsus Febrie Adriansyah.

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TAGS   Aksi Demo  Kasus Korupsi  Usut Tuntas  Febrie Adriansyah  Jampidsus 
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