Pemuda Bawa Celurit dan Airsoft Gun Saat Tawuran di Depok, Ngeri

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian mengamankan dua pemuda membawa celurit dan senjata replika atau airsoft gun dalam tawuran di sekitar Pasar Pal, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu dini hari.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan sekitar pukul 02.45 WIB, personel menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya tawuran antarkelompok di sekitar Pasar Pal.

?"Petugas kemudian segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan," kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

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?Budi menjelaskan pengamanan tersebut bermula saat personel Unit IV Seksi Turjawali Subdirektorat Gasum sedang melaksanakan patroli malam (blue light patrol) untuk mengantisipasi kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor (3C), serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya.

"?Setibanya di lokasi kejadian sekitar pukul 03.00 WIB, petugas mendapati kelompok yang bertikai dan langsung mengamankan dua pemuda berinisial F dan R," katanya.

?Dari penyisiran di sekitar lokasi kejadian, petugas juga menemukan dan menyita sejumlah barang bukti, yakni tujuh bilah senjata tajam jenis celurit, satu pucuk senapan angin, serta satu pucuk senjata airsoft gun jenis revolver.

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?"Kedua pemuda bersama barang yang diamankan telah diserahkan kepada Polres Metro Depok untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut," ucap Budi.

?Atas kejadian tersebut, Polda Metro Jaya mengimbau para orang tua di wilayah hukumnya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak.