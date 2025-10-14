Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pemuda Cilacap Tewas Dianiaya, 3 Pelaku Ditangkap Polisi

Selasa, 14 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Pemuda Cilacap Tewas Dianiaya, 3 Pelaku Ditangkap Polisi - JPNN.COM
Para pelaku ditangkap polisi. Ilustrasi Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Pemuda berinisial G warga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tewas dianiaya.

Jasadnya ditemukan di lapangan Desa Botorejo, Kabupaten Demak, pada Sabtu (11/10).

Petugas gabungan Polres Demak dan Polda Jateng meringkus tiga pelaku penganiayaan.

Baca Juga:

"Kurang dari 24 jam, tiga pelaku diamankan oleh petugas gabungan Polres Demak dan Polda Jawa Tengah," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Senin (13/10).

Jasad G ditemukan di lapangan Desa Botorejo oleh warga sekitar.

Menurut Artanto, penyelidikan yang dilakukan petugas mengindentifikasi tiga pelaku penganiayaan yang menewaskan korban.

Baca Juga:

Tiga pelaku yang diamankan masing-masing F warga Kabupaten Jepara, M warga Kabupaten Batang, dan S warga Kabupaten Cilacap.

Artanto menyebut ketiga pelaku merupakan rekan korban sendiri.

Polres Demak dan Polda Jawa Tengah menangkap pelaku penganiayaan hingga menyebabkan pemuda asal Cilacap tewas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemuda Dianiaya  Tewas dianiaya  polda jawa tengah  Cilacap 
BERITA PEMUDA DIANIAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp