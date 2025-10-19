Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pemuda Islam Nusantara Laporkan Dugaan Penggelapan Pajak ke PPATK

Minggu, 19 Oktober 2025 – 11:36 WIB
Pemuda Islam Nusantara Laporkan Dugaan Penggelapan Pajak ke PPATK - JPNN.COM
Ilustrasi uang..Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Pemuda Islam Nusantara (PIN), Richard melayangkan laporan dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan pajak terhadap PT AMS sebuah perusahaan pialang asuransi yang beroperasi di Indonesia.

Laporan tersebut disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia di Jakarta.

PIN menyebut bahwa praktik keuangan mencurigakan tersebut diduga melibatkan jaringan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT AMS dengan pola transaksi yang dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta ketentuan perpajakan nasional.

Baca Juga:

Richard mengungkapkan bahwa hasil penelusuran internal menemukan indikasi adanya struktur korporasi ganda yang dikendalikan oleh L selaku salah satu direktur di PT AMS. Selain perusahaan tersebut, L juga tercatat sebagai pimpinan di beberapa entitas lain, yakni PT AMD, PT AAB, PT AAJ , PT ASA TB.

Dari hasil pemeriksaan administratif, hanya PT AMS yang memiliki izin sebagai perusahaan pialang asuransi. Sementara empat perusahaan lainnya diduga tidak memiliki izin, namun tetap menjalankan aktivitas sejenis untuk mengelabui pajak dan diduga untuk pencucian uang yang seharusnya berada di bawah pengawasan OJK.

"Kami menemukan dugaan bahwa sejak 2012 hingga 2023, sejumlah perusahaan itu melakukan aktivitas pialang asuransi tanpa izin, lalu hasil komisi atau keuntungan kegiatan itu disalurkan ke berbagai rekening perusahaan dan pribadi," ujar Richard dalam siaran persnya, Minggu (19/10).

Baca Juga:

PIN juga meminta PPATK dan OJK  untuk berkoordinasi langsung dengan Kejaksaan Agung, Direktorat Jenderal Pajak, dan Mabes Polri guna memastikan adanya langkah hukum yang cepat, transparan, dan terukur.

"Kami menilai penting agar PPATK segera menelusuri aliran dana lintas perusahaan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan mencederai integritas sistem keuangan nasional. Jangan sampai penegakan hukum kalah cepat dari upaya penghilangan jejak atau pelarian pihak yang terlibat,” tambah dia.

Pemuda Islam Nusantara melaporkan dugaan pencucian uang dan penggelapan pajak oleh sejumlah perusahaan ke PPATK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pin  PPATK  Pencucian Uang  Penggelapan Pajak 
BERITA PIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp