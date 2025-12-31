Close Banner Apps JPNN.com
Pemilihan Umum

Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta Gandeng Bawaslu RI Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif Demi Pemilu Berintegritas

Rabu, 31 Desember 2025 – 11:43 WIB

Ketua Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta Aloisius Anggorokresno Abiwangsa bersama Wakil Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pangihutan Situmorang dan Penasihat Awam Pemuda Katolik Komda DKI Beny Wijayanto bersama perwakilan Bawaslu RI, Iji Jaelani Saputra serta peserta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bertema Peran Generasi Muda Menuju Pemilu Berintegritas dan Beretika" di Jakarta Pusat, Sabtu (27/12). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bertema "Peran Generasi Muda Menuju Pemilu Berintegritas dan Beretika" di Jakarta Pusat, Sabtu (27/12).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi politik generasi muda dalam mengawal demokrasi.

Ketua Panitia Pelaksana Pangihutan Situmorang menyampaikan proses Pemilu merupakan intisari demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.



“Salah satu tantangan besar demokrasi kita adalah praktik money politic (politik uang, red). Hal ini tentu bisa diminimalisir jika rakyat sadar dan menolak praktik tersebut,” ujar Pangihutan yang juga Wakil Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta ini.

Oleh karena itu, dia mengajak Pemuda Katolik DKI sebagai bagian dari generasi muda untuk membantu peran Bawaslu dalam memitigasi berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta Aloisius Anggorokresno Abiwangsa  menyampaikan apresiasinya kepada Bawaslu RI yang telah memfasilitasi kegiatan ini.



Sosok yang akrab dipanggil Anggo ini menilai forum diskusi semacam ini sangat krusial untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam mengejawantahkan esensi demokrasi.

Menurut Anggo, kehadiran forum ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi.

Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta bersama Bawaslu RI menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif demi Pemilu Berintegritas.

