Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta Gandeng Bawaslu RI Sosialisasikan Pengawasan Partisipatif Demi Pemilu Berintegritas

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bertema "Peran Generasi Muda Menuju Pemilu Berintegritas dan Beretika" di Jakarta Pusat, Sabtu (27/12).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi politik generasi muda dalam mengawal demokrasi.

Ketua Panitia Pelaksana Pangihutan Situmorang menyampaikan proses Pemilu merupakan intisari demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

“Salah satu tantangan besar demokrasi kita adalah praktik money politic (politik uang, red). Hal ini tentu bisa diminimalisir jika rakyat sadar dan menolak praktik tersebut,” ujar Pangihutan yang juga Wakil Ketua Bidang Politik dan Kepemiluan Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta ini.

Oleh karena itu, dia mengajak Pemuda Katolik DKI sebagai bagian dari generasi muda untuk membantu peran Bawaslu dalam memitigasi berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda DKI Jakarta Aloisius Anggorokresno Abiwangsa menyampaikan apresiasinya kepada Bawaslu RI yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

Baca Juga: Benny Sabdo Gandeng GMNI Jaksel Menjadi Kader Pengawas Partisipatif Demi Keadilan Pemilu 2029

Sosok yang akrab dipanggil Anggo ini menilai forum diskusi semacam ini sangat krusial untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam mengejawantahkan esensi demokrasi.

Menurut Anggo, kehadiran forum ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan literasi.