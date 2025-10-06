Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Pemuda Kreatif asal Lamongan Meraup Omzet Puluhan Juta per Bulan

Senin, 06 Oktober 2025 – 04:48 WIB
Perajin memproduksi patung lambang Garuda Pancasila berbahan resin di IKM Garuda Pancasila Desa Kunir, Blitar, Jawa Timur, Jumat (3/10/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jpnn.com - BLITAR - Kiki Viki Sumampau, pemuda kreatif asal Lamongan yang kini tinggal dan menetap di Desa Kunir, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berhasil meraup cuan puluhan juta rupiah per bulan.

Omzet puluhan juta per bulan didapat berkat ketekunannya memproduksi patung lambang Garuda Pancasila berbahan resin.

Kiki Viki Sumampau mengaku telah menggeluti usaha kreatif atau industri kecil itu sejak masih tinggal di lingkungan pondok pesantren tempat dia menimba ilmu di Jombang, sekitar 2016.

Baca Juga:

"Awalnya saya hanya mereplikasi usaha teman yang membuat patung untuk wisuda atau cendera mata untuk hajatan. Bahan resin. Saya fikir ini bagus kalau diaplikasikan untuk membuat patung lambang Garuda Pancasila, karena saat itu yang banyak bahan kayu dan semen (cor) yang mudah rusak," tutur Viki, Minggu (5/10).

Ide kreatif itu rupanya disambut pasar cukup bagus. Meski saat itu Viki harus memasarkannya secara keliling, dari mulai ke pengecer, hingga dari rumah ke rumah menggunakan sepeda motor bututnya yang dia bawa di pondok saat itu.

Dari awal membuat secara otodidak sendirian, usaha pembuatan patung lambang Garuda, Viki berkembang dan mulai memiliki anak buah.

Baca Juga:

Pada 2018 Viki sempat memindahkan usaha kecilnya ke daerah asal di Lamongan.

Sekali lagi produk buatan Viki mendapat respons pasar bagus.

