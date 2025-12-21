Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pemuda Masjid Dunia Beri Bantuan Rp1 Miliar untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, Sumbar

Minggu, 21 Desember 2025 – 17:00 WIB
Pemuda Masjid Dunia Beri Bantuan Rp1 Miliar untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, Sumbar - JPNN.COM
Penyerahan bantuan Rp 1 Miliar dari Pemuda Masjid Dunia untuk membantu korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Foto: dokumentasi Pemudah Masjid Dunia

jpnn.com - Presiden Pemuda Masjid Dunia Datuk H Said Aldi Al Idrus menyerahkan bantuan Rp 1 Miliar untuk membantu korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Bantuan itu dari Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia Bahlil Lahadalia dan Pengurus Pemuda Masjid Dunia di bawah pimpinan Said Aldi Al Idrus.

"Alhamdulillah bantuan yang akan kita berikan kepada korban banjir ini terdiri dari bahan pokok dan makanan, pembersih masjid dan rumah ibadah di Aceh Tamiang, Pidie, Aceh Utara, Tanjung Pura, Langkat, Sumut dan Kabupaten Agam, Sumbar," ucap Said Aldi.

Baca Juga:

Bantuan itu diserahkan dalam Rapat Pimpinan Pemuda Masjid Dunia dan Makan Malam bersama Pimpinan OKP Nasional serta pelepasan Relawan di Hotel Borobudur, pada Jumat (19/12) malam.

Said Aldi mengungkapkan, selain bahan makanan, juga akan dikirim pembersihan masjid/rumah ibadah, penyerahan ambal salat, pakaian baru pria/wanita dan makanan bayi.

“Itu sebagai bentuk kepedulian Pemuda Masjid Dunia kepada masyarakat Indonesia yang dilanda musibah bencana banjir dan longsor,” kata dia.

Baca Juga:

Pada kesempatan tersebut, mewakili Tokoh Pemuda Lisman Hasibuan Frans islami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah yang terjadi di Sumut, Aceh, dan Sumbar.

"Peristiwa ini memang membawa duka bagi kita semua. Namun demikian kita tetap berdoa agar warga masyarakat yang dilanda musibah di Aceh, Sumut dan Sumbar tetap diberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran,” tuturnya.

Bantuan untuk korban bencana di Sumatra itu dari Ketua Dewan Pembina Pemuda Masjid Dunia Bahlil Lahadalia dan pengurus organisasi.

TAGS   Pemuda Masjid Dunia  bantuan  Bencana  banjir  Aceh  Sumut  sumbar  Datuk H Said Aldi Al Idrus 
