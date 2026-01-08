Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pemuda Masjid Dunia-DMDI Salurkan Alat Berat untuk Pembersihan Daerah Bencana Sumatra

Kamis, 08 Januari 2026 – 12:15 WIB
Pemuda Masjid Dunia-DMDI Salurkan Alat Berat untuk Pembersihan Daerah Bencana Sumatra - JPNN.COM
Pemuda Masjid Dunia, Artha Graha Peduli, dan DMDI Indonesia saat turut membantu di daerah bencana di Sumatera. Foto: dokumentasi Pemuda Masjid Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Masjid Dunia, Artha Graha Peduli, dan DMDI Indonesia mengirimkan sejumlah kendaraan alat berat untuk membersihkan masjid dan vihara ke daerah Sumatera.

Koordinator Lapangan Pemuda Masjid Dunia di Sumut, Nuansa Rambe mengatakan selain alat berat, ketiganya juga mengirimkan barang bantuan kemanusiaan seperti perlengkapan salat, mukena, sarung serta perlengkapan tidur.

"Alat berat beserta bantuan kemanusiaan dan keperluan tidur yang kami kirimkan ini difokuskan untuk wilayah-wilayah yang terdampak paling parah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, serta beberapa daerah di Sumut " ujar Nuansa dalama keterangannya, pada Selasa (6/1).

Baca Juga:

Nuansa mengungkapkan bahwa alat berat dan bantuan kemanusiaan itu telah digunakan mulai Desember 2025 lalu di Aceh Tamiang.

Tujuannya untuk membersihkan rumah ibadah seperti masjid dan vihara serta membuka jalan yang masih di genangi lumpur.

Sementara itu, Presiden Pemuda Masjid Dunia Datuk H Said Aldi Al Idrus mengatakan bahwa mereka juga telah mengirimkan bantuan bahan pokok dan keperluan masyarakat seperti tikar, kelambu, bantal, kompor gas, ambal Sholat, bahan makanan, keperluan bayi, perempuan, anak.

Baca Juga:

Lalu, keperluan untuk membersihkan rumah dan jalan dari lumpur sisa banjir yang sampai hari ini menggenangi wilayah terdampak.

"Kami berharap dengan adanya alat berat dan bahan pokok serta keperluan tahap ketiga ini, bisa membantu mempercepat proses pemulihan dan pembersihan rumah warga, Jalan gang serta rumah ibadah. Sehingga aktivitas warga kembali seperti biasa," tuturnya.

Nuansa mengungkapkan bahwa alat berat dan bantuan kemanusiaan itu telah digunakan mulai Desember 2025 lalu di Aceh Tamiang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemuda Masjid Dunia  bencana Sumatra-Aceh  Artha Graha Peduli  DMDI Indonesia 
BERITA PEMUDA MASJID DUNIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp