Pemuda Pancasila Gelar Doa Bersama untuk Kesatuan dan Kemajuan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Pancasila menggelar doa bersama bertajuk “Pemuda Pancasila Bershalawat dan Doa untuk Negeri” di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/9) malam.

Acara yang dimulai pukul 19.30 WIB tersebut dihadiri sekitar 2.000 peserta, meliputi tokoh masyarakat, pemuka agama, keluarga besar Pemuda Pancasila, serta masyarakat umum.

Doa bersama ini dibuka oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, KPH. H. Japto Soelistio Soerjosoemarno.

Sementara itu, shalawat dan doa dipimpin oleh Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf dari Majelis Ta’lim Zaadul Muslim.

Agenda tersebut digelar sebagai wujud kepedulian sekaligus ikhtiar spiritual untuk memohon keselamatan, kekuatan, dan keberkahan bagi bangsa Indonesia.

“Melalui shalawat dan doa bersama, Pemuda Pancasila mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam cinta tanah air, toleransi, dan kerja sama demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Japto dalam sambutannya.

Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan nasionalisme.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Ilyas Abdullah, menegaskan bahwa doa bersama ini bukan sekadar seremonial.