Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemuda Pancasila Gelar Doa Bersama untuk Kesatuan dan Kemajuan Bangsa

Rabu, 01 Oktober 2025 – 08:46 WIB
Pemuda Pancasila Gelar Doa Bersama untuk Kesatuan dan Kemajuan Bangsa - JPNN.COM
Pemuda Pancasila melakukan doa bersama. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemuda Pancasila menggelar doa bersama bertajuk “Pemuda Pancasila Bershalawat dan Doa untuk Negeri” di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/9) malam.

Acara yang dimulai pukul 19.30 WIB tersebut dihadiri sekitar 2.000 peserta, meliputi tokoh masyarakat, pemuka agama, keluarga besar Pemuda Pancasila, serta masyarakat umum.

Doa bersama ini dibuka oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, KPH. H. Japto Soelistio Soerjosoemarno.

Baca Juga:

Sementara itu, shalawat dan doa dipimpin oleh Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf dari Majelis Ta’lim Zaadul Muslim.

Agenda tersebut digelar sebagai wujud kepedulian sekaligus ikhtiar spiritual untuk memohon keselamatan, kekuatan, dan keberkahan bagi bangsa Indonesia.

“Melalui shalawat dan doa bersama, Pemuda Pancasila mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam cinta tanah air, toleransi, dan kerja sama demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Japto dalam sambutannya.

Baca Juga:

Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan nasionalisme.

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Ilyas Abdullah, menegaskan bahwa doa bersama ini bukan sekadar seremonial.

Pemuda Pancasila gelar doa bersama di Tugu Proklamasi, ajak elemen bangsa jaga persatuan dan kemajuan Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemuda Pancasila  doa bersama  Maulid Nabi  Japto Soerjosoemarno 
BERITA PEMUDA PANCASILA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp