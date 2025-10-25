Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemuda Pancasila Siap Gelar Mubes XI, Perkuat Konsolidasi dan Arah Gerakan Nasional

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 03:45 WIB
Pemuda Pancasila Siap Gelar Mubes XI, Perkuat Konsolidasi dan Arah Gerakan Nasional - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Ahmad M Ali. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA -  

Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila (PP) akan menggelar Musyawarah Besar (Mubes) ke-XI pada 26–28 Oktober 2025 di Hotel Sultan, Jakarta.

Kegiatan lima tahunan ini menjadi forum tertinggi organisasi untuk memilih Ketua Umum baru sekaligus menetapkan arah kebijakan organisasi lima tahun ke depan.

Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Ahmad M Ali menjelaskan bahwa Mubes XI akan membahas tiga agenda utama, yakni mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan program kerja nasional, serta isu-isu strategis kebangsaan yang akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah.

Dalam Mubes XI Pemuda Pancasila, Ahmad Ali bertindak selaku Ketua Penyelenggara dan Ir Piala Simanjuntak sebagai Ketua Organising Commite (OC).

Ahmad Ali melanjutkan sebagai organisasi besar dengan struktur hingga tingkat kabupaten, Mubes menjadi momentum penting bagi Pemuda Pancasila untuk menegaskan arah perjuangan dan peran sosialnya di tengah masyarakat.

“Karena keputusan tertinggi ada dalam Mubes, maka semua perencanaan, khususnya program kerja akan diputuskan dalam forum ini. Implementasinya nanti akan diterjemahkan dalam rapat kerja di setiap wolayah dan cabang,” jelas Ahmad Ali, Jumat (24/10).

Peserta Mubes XI terdiri dari unsur MPN, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) di seluruh provinsi, serta Majelis Pimpinan Cabang (MPC) di tingkat kabupaten/kota. Tak kurang dari 1500 kader pengurus MPW dan MPC akan hadir dalam Mubes XI.

Pemuda Pancasila bakal segera menggelar Mubes XI untuk memperkuat konsolidasi dan arah gerakan nasional.

