JPNN.com - Daerah - Sulsel

Pemuda Tenggelam di Sungai Mangampa Maros Ditemukan Meninggal Dunia

Rabu, 13 Agustus 2025 – 08:45 WIB
Tim SAR Gabungan mengevaksi jenazah Muhammad Aril dengan kantong mayat usai ditemukan setelah dinyatakan tenggelam pada Minggu 10 Agustus 2025 di Air Terjun Sungai Mangampa, Desa Bonto Samba, Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa (12/8/2025). ANTARA/HO-Dokumentasi Basarnas Makassar.

jpnn.com - MAKASSAR - Seorang pemuda asal Makassar, Sulawesi Selatan, bernama Muhammad Aril yang tenggelam di Sungai Sungai Mangampa, Desa Bonto Samba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim SAR Gabungan menemukan korban pada Selasa (12/8) atau pada hari ketiga pencarian. 

"Ditemukan hari ketiga pencarian sejauh 20 kilometer di kedalaman sekitar tiga meter setelah dilakukan penyelaman," ujar Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar Andi Sultan, Selasa (12/8).

Korban diketahui tenggelam setelah bermain air bersama empat rekannya saat sedang rekreasi di Air Terjun Sungai Mangngampa pada Minggu (10/8). 

Saat dilaporkan rekan korban, dia melompat lalu terpeleset jatuh ke air hingga terbawa arus.

Korban merupakan Warga Perumahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar bekerja di salah satu jaringan waralaba toko kelontong. Bersama empat rekannya  memilih tempat tersebut untuk berwisata pada Minggu kemarin. 

Jasad korban ditemukan setelah tim pencarian dibagi menjadi tiga regu. 

Adapun regu pertama melakukan pencarian dengan penyelaman visibilitas tiga meter dan kedalaman empat meter. Regu kedua melakukan pencarian dengan perahu karet menyusuri sungai. Regu ketiga melakukan pencarian secara infantri atau berjalan kaki menyisir bagian kiri dan kanan sungai sejauh empat kilometer dari lokasi kejadian korban.  

Seusai penemuan jenazah korban, tim langsung mengevakuasi dari sungai setempat. Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga untuk dimakamkan.  

