JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pemuda yang Tenggelam Setelah Dikejar Polisi di Sungai Ogan Ditemukan Meninggal Dunia

Selasa, 04 November 2025 – 12:52 WIB
Ilustrasi Tim SAR dari Basarnas Palembang saat mencari korban tenggelam. Foto: Dokumen Basarnas Palembang for JPNN.com.

jpnn.com - Seorang remaja bernama Yandre Septian (24) yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ogan, Kelurahan Tanjung Raja Selatan, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir akhirnya ditemukan Tim SAR Gabungan, Selasa (04/11/2025) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan bahwa korban ditemukan berada di pinggir sungai dengan jarak lebih kurang 2 kilometer dari lokasi kejadian dalam keadaan meninggal dunia.

"Korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Tanjung Raja Selatan, kemudian diserahkan kepada pihak keluarga guna dilakukan proses pemakaman," ungkap Raymond. 

Selama proses pencarian Tim SAR Gabungan yang terdiri dari BASARNAS Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD Kab. Ogan Ilir, Perangkat desa, dan Masyarakat dibagi menjadi dua Search And Rescue Unit.

Pencarian dilakukan dengan cara penyisiran pada sisi kiri dan kanan sungai menggunakan perahu karet sejauh 2 KM² serta penyebaran informasi kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir aliran sungai.

"Dengan telah ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup, semua unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond. 

Diberitakan sebelumnya, kejadian berawal pada Senin (03/11/2025) sekitar pukul 15.30 WIB.

Menurut informasi, korban terjun ke sungai saat dikejar oleh polisi terkait tindak kriminal.

Kurang dari 24 jam, Tim SAR Gabungan menemukan jasad pemuda yang tenggelam di Sungai Ogan setelah dikejar polisi terkait kasus kriminal.

