Pemudik di Jalur Contra Flow KM 47 Tol Japek Langsung Bablas Semarang, Lancar Jaya

jpnn.com, BEKASI - Para pemudik yang mengambil jalur contra flow mulai dari KM 47 tidak perlu lama-lama dengan kemacetan.

Begitu masuk KM 70 di gerbang Tol Jakarta-Cikampek utama, langsung bertemu jalur one way.

Pantauan JPNN.com pada Jumat (29/4), pukul 12.20 WIB, begitu keluar gerbang Tol Cikampek utama, di sisi jalur kanan (arah ke Jakarta) sangat longgar. Di sini berlaku sistem one way.

Namun, berbeda dengan jalur kiri (arah ke Tol Cikopo-Palimanan) kendaraan padat merayap.

Di jalur one way Tol Cipali, pengemudi bisa melaju dengan kecepatan 100 Km per jam.

Untuk jalur kiri baru longgar di KM 80. Selain itu, di antara KM 80 sampai KM 90, polisi memberikan jalan untuk kendaraan di jalur kanan berpindah ke jalur kiri yang lowong.

Kondisi ini lagi-lagi membuat pemudik terkejut karena di luar ekspektasi. Ternyata mulai Cikampek-Cipali lancar jaya.

"Terima kasih, Pak Jokowi, terima kasih, pak kapolri. Alhamdulillah, lalu lintas lancar jaya," kata Elsya, warga Tangerang Selatan, Banten yang mudik ke Surabaya. (esy/jpnn)