JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemudik di Rest Area 57 Tol Cikampek Jadi Penyebab Kepadatan

Kamis, 19 Maret 2026 – 13:59 WIB
Kepadatan pemudik di KM 22 Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (19/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN

jpnn.com - BEKASI - Antrean kendaraan pemudik menuju rest area KM 57 menjadi penyebab kemacetan di ruas Tol Jakarta-Cikampek, Kamis (19/3). 

Rest area KM 57 terpantau padat kendaraan hingga mengular keluar jalan dan menimbulkan kemacetan pada pagi hingga siang.

Kepadatan terlihat hingga KM 22 Tol Jakarta-Cikampek atau didekat pintu tol Cibitung 3.

Setelah melewati rest area 57, arus kendaraan terpantau kembali lancar, terlebih saat memasuki tol Cipali yang sudah berlaku one way. 

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, kapasitas rest area KM 57 tol Japek yakni 1.000 kendaraan. 

Dia menjelaskan rest area ini kerap dikunjungi pengendara, khususnya pada momen mudik Lebaran, lantaran merupakan rest area pertama setelah jalan tol Layang Mohamed bin Zayed (MBZ). 

"Jika sudah mencapai 1.000 kendaraan, pengelola (rest area) akan melakukan penutupan," kata Hendra. 

Hendra menjelaskan pemudik yang istirahat di rest area KM 57 dibatasi sekitar 1,5 jam dan diharapkan dapat digunakan oleh pengendara sesuai kebutuhan. 

TAGS   Rest Area 57 Tol Cikampek  Tol Cikampek  Arus Mudik  Lebaran 

