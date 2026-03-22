JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pemudik Jakarta–Bandung Puji Sistem Contraflow & One Way: Arus Mudik Lebih Terkendali

Minggu, 22 Maret 2026 – 10:58 WIB
Salah satu pemudik yang mengapresiasi penerapan contraflow dan one way. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan rekayasa lalu lintas berupa contraflow dan one way selama arus mudik Lebaran mendapat tanggapan beragam dari para pemudik yang melintasi jalur Jakarta menuju Bandung. Kebijakan ini dinilai cukup membantu memperlancar arus kendaraan.

Rico, salah satu pemudik rute Jakarta–Bandung, menyampaikan bahwa contraflow memberikan dampak positif dalam mengurai kepadatan kendaraan.

"Menurut saya membantu. Dengan adanya contraflow tersebut arus yang tadinya full bisa berkurang dari situasi yang saya lihat sebelumnya. Dari KM 20 sampai berapa itu padat banget, ketika dari KM 30 adanya contraflow, akhirnya bisa sedikit demi sedikit terurai kepadatan," ujar Rico.

Baca Juga:

Dia juga menyoroti penggunaan teknologi dalam pengelolaan lalu lintas yang dinilai semakin modern, seperti pemanfaatan drone dan helikopter untuk memantau kondisi jalan secara real-time.

"Saya lihat lebih modern, ditambah dengan adanya drone dan helikopter yang memantau titik kepadatan yang akhirnya bisa sesegera mungkin anggota untuk datang ke titik kepadatan tersebut," tambah Rico.

Sementara pemudik lain bernama Abel yang juga melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung menilai rekayasa lalu lintas sangat membantu dalam mengelola arus kendaraan.

Baca Juga:

"Rekayasa lalu lintas ini sangat membantu perjalanan mudik,” ungkap Abel.

Selain rekayasa lalu lintas, keberadaan pos pelayanan turut dirasakan manfaatnya oleh para pemudik. Fasilitas tersebut dinilai mampu memberikan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat selama perjalanan.

Para pemudik memuji penerapan sistem satu jalur pada arus mudik yang membuat arus kendaraan jadi terkendali.

BERITA ARUS MUDIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
