Pemudik Tak Bisa Pilih Kapal Penyeberangan saat Mudik via Pelabuhan Merak, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kini menerapkan sistem single ticketing bagi para pemudik yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni saat arus mudik Lebaran 2026.

Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Wododo menjelaskan dengan sistem single ticketing, penumpang tidak bisa lagi "pilih-pilih" kapal sesuka hati.

"Masyarakat tidak lagi bisa memilih harus menggunakan kapal apa, mau pakai kapal apa," kata Heru di Pelabuhan Merak, Rabu (18/3) dini hari.

Baca Juga: Begini Kondisi Arus Mudik di Pelabuhan Merak

Dia menjelaskan aturan ini dibuat demi kebaikan pemudik sendiri agar tidak terjadi penumpukan di satu dermaga.

Heru menjelaskan begitu kendaraan masuk ke pelabuhan, petugas akan langsung mendistribusikannya secara merata ke dermaga yang sudah siap.

"Mana yang ready, mana yang siap, akan didistribusikan dengan rata," tambahnya.

Dia juga menjelaskan ASDP juga membagi jenis kendaraan ke tiga pelabuhan berbeda.

"Salah satu yang menjadi titik kelancaran kita itu adalah karena memang sudah ada pembagian jenis kendaraan dan golongan," ungkapnya.