Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Seputar Mudik

Pemudik Tak Bisa Pilih Kapal Penyeberangan saat Mudik via Pelabuhan Merak, Ini Alasannya

Rabu, 18 Maret 2026 – 06:57 WIB
Suasana penyeberangan penumpang di Pelabuhan Merak, Banten saat h-3 Lebaran 2026, Rabu (18/3) dinihari. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kini menerapkan sistem single ticketing bagi para pemudik yang ingin menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni saat arus mudik Lebaran 2026.

Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Wododo menjelaskan dengan sistem single ticketing, penumpang tidak bisa lagi "pilih-pilih" kapal sesuka hati.

"Masyarakat tidak lagi bisa memilih harus menggunakan kapal apa, mau pakai kapal apa," kata Heru di Pelabuhan Merak, Rabu (18/3) dini hari.

Dia menjelaskan aturan ini dibuat demi kebaikan pemudik sendiri agar tidak terjadi penumpukan di satu dermaga.

Heru menjelaskan begitu kendaraan masuk ke pelabuhan, petugas akan langsung mendistribusikannya secara merata ke dermaga yang sudah siap.

"Mana yang ready, mana yang siap, akan didistribusikan dengan rata," tambahnya.

Dia juga menjelaskan ASDP juga membagi jenis kendaraan ke tiga pelabuhan berbeda.

"Salah satu yang menjadi titik kelancaran kita itu adalah karena memang sudah ada pembagian jenis kendaraan dan golongan," ungkapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Arus Mudik  Mudik Lebaran  Pelabuhan Merak  puncak arus mudik 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp